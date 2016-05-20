سائق يرتكب 38 مخالفة خطرة في أبوظبي

كشف العميد خليفة محمد الخييلي نائب مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن 10 سائقين من الجنسية الاسيوية تصدروا قائمة السائقين الذين ارتكبوا اكبر عدد من المخالفات المرورية الخطرة منذ العام 2015 وحتى الان من بينهم اسيوي ارتكب 38 مخالفة خطرة، وآخر نحو 30 مخالفة خطرة، والثالث 28 مخالفة خطرة والرابع 27 مخالفة خطرة، والخامس 25 مخالفة خطرة.

وقال إن هناك "66" رادارا قناصا مزودا بكاميرا رقمية عالية الوضوح، تقوم بضبط المتجاوزين في إطار حملة شاملة تنفذها المديرية للحد من القيادة بسرعات زائدة لخفض وفيات الحوادث المرورية باعتبارها أولوية قصوى من أولويات استراتيجية السلامة المرورية لزيادة الالتزام بقانون السير والمرور بالسرعات المقررة من خلال الدوريات الشرطية ودوريات مباحث المرور المدنية بما يضمن أمن وسلامة قائد المركبة نفسه ومستخدمي الطريق في إطار جهود شرطة ابوظبي لتحقيق سلامة مرورية مستدامة.

وحذر الخييلى أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق قانون السير والمرور على قائدي المركبات “المتهورين” الذين يعرّضون حياتهم، وحياة الاخرين للخطر من خلال القناص المزود بكاميرا رقمية عالية الوضوح، تعمل في مختلف الظروف الجوية لرصد وتسجيل مخالفة السرعات وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، من خلال أجهزة قياس بالغة الدقة تعمل بالليزر لتحديد المسافات بين المركبات.

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