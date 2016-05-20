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تقرير - نيمار يدرس 3 عروض كبيرة إضافة لبرشلونة ' المُفضل '

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تقرير - نيمار يدرس 3 عروض كبيرة إضافة لبرشلونة ' المُفضل ' تقرير - نيمار يدرس 3 عروض كبيرة إضافة لبرشلونة ' المُفضل '

قالت صحيفة جلوبو إسبورتي البرازيلية إن نيمار نجم برشلونة يدرس ثلاثة عروض كبيرة من أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

ولم يجدد بعد الدولي البرازيلي عقده مع البلاوجرانا الذي ينتهي في 2018، لكن يظل بطل إسبانيا هو وجهته المفضلة حتى اللحظة.

ولم تتضح بعد الرؤية بالنسبة لمستقبل نيمار الذي يحاول برشلونة تجديد عقده منذ أشهر.

ونشبت أزمة في الآونة الأخيرة بين برشلونة والاتحاد البرازيلي لكرة القدم بسبب رغبة الأخير في الاستعانة بخدمات اللاعب في مسابقتي كوبا أمريكا والأوليمبياد.

ورفض برشلونة طلب الاتحاد البرازيلي مما جعل الأخير يرضخ ويقرر استدعاء نيمار فقط للأوليمبياد التي ستقام في ريو دي جانيرو بالبرازيل في أغسطس المقبل.

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