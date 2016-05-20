الإسكان تطرح 2568 شقة بـ"مدينتى" و"الرحاب" للمصريين بالخارج الشهر المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم طرح 2568 وحدة سكنية بمشروعى "مدينتى" و"امتداد الرحاب"، بمدينة القاهرة الجديدة، للمصريين بالخارج، الشهر المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء واستجابة لطلبات المصريين بالخارج بتوفير وحدات سكنية لهم.

وقال مدبولى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة ، إن الوحدات كاملة التشطيب، بنماذج متنوعة، بمساحات تتراوح بين 58م2 و162م2، وجاهزة للاستلام الفورى، موضحاً أنه سيتم طرح 1320 وحدة بمشروع مدينتى، موزعة كالتالى: 480 وحدة بالمجموعة 68، و840 وحدة بالمجموعة 70، بالإضافة إلى 1248 وحدة بمشروع امتداد الرحاب.

وحول شروط حجز الوحدات، أوضح المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن التخصيص يكون بأسبقية سداد جدية الحجز، وألا يقل سن الحاجز عن 21 عاماً، موضحاً أن سعر المتر 800 دولار للمتر المسطح مبانى بامتداد الرحاب، و575 دولارا للمتر المسطح مبانى بمدينتى.

وبشأن أسلوب السداد، أشار إلى أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز، ويبلغ 40% من قيمة الوحدة، كما يتم سداد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام لكل من مدينتى وامتداد الرحاب، ويتم سداد الباقى على 5 أقساط سنوية لوحدات امتداد الرحاب بحد أقصى، و7 سنوات لوحدات مدينتى بحد أقصى، موضحاً أنه يتم دفع الأقساط محملة بالأعباء المالية من تاريخ استلام الوحدة، على أن يبدأ استحقاق القسط الأول بعد سنة من الاستلام.

وأوضح المهندس طارق السباعى ، أن جميع البيانات والمعلومات، وإجراءات الحجز ستتم من خارج مصر، من خلال الموقع الالكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى يتم التنسيق حاليا مع وزارة الاتصالات لإطلاقه.

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