أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الأركان الأمريكى: أمامنا مهمة طويلة الأمد فى ليبيا للقضاء على "داعش"

Google+ Print
رئيس الأركان الأمريكى: أمامنا مهمة طويلة الأمد فى ليبيا للقضاء على "داعش" رئيس الأركان الأمريكى: أمامنا مهمة طويلة الأمد فى ليبيا للقضاء على "داعش"
قال الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن الليبية فى فترة حوار مكثف يمكن أن يؤدى قريبا إلى اتفاق سيتم بموجبه نشر المستشارين العسكريين الأمريكيين فى ليبيا للمساعدة فى القتال ضد تنظيم داعش.

وأوضح "دانفورد" فى تصريحات نقلتها صحيفة واشنطن بوست، أن هناك الكثير من النشاط يجرى تحت السطح، وأضاف أنهم غير مستعدين بعد لنشر الإمكانات العسكرية لأنه ليس هناك اتفاق، لكن هذا يمكن أن يحدث فى أى يوم.

وتحدث "دانفورد" مع عدد من الصحفيين أثناء عودته للولايات المتحدة من بروكسل، حيث التقى هناك بنظرائه من عدد من دول الناتو، وذكرت الصحيفة أن هناك اهتمام بين بعض دول حلف شمال الأطلنطى فى المشاركة فى المهمة، بحسب ما أوضح دانفورد، إلا أن التفاصيل الخاصة بمن سيشارك لا تزال غير واضحة.

ورجح المسئول العسكرى الأمريكى أن يكون التركيز منصبا على تدريب وتجهيز الميليشيات التى تعهدت بالولاء لرئيس الوزراء الليبى فايز السراج الذى يقود حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة.

وأكد "دانفورد" أنه سيكون هناك مهمة طويلة الأمد فى ليبيا، مضيفا أن "الناتو" سيرغب فى طلب من حكومة ليبيا الجديد من أجل المشاركة.

وذكرت الصحيفة أن هناك عددا صغيرا بالفعل من قوات العمليات الخاصة الأمريكية موجود فى مدينتى مصراتة وبنغازى منذ أواخر العام الماضى، لتقييم من يمكن أن يكونوا شركاء الولايات المتحدة، حسبما اعترف المسئولون الأمريكيون مؤخرا.

ورفض دانفورد التعليق على العمليات التى يقومون بها، إلا أنه قال إن الولايات المتحدة تبعث عن طريق لتقديم مساهمة فريدة فى تلك الجهود.

- المبعوث الأممى لدى ليبيا يحث المجلس الرئاسى على إيجاد حلول لمشاكل البلاد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود