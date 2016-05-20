رئيس الأركان الأمريكى: أمامنا مهمة طويلة الأمد فى ليبيا للقضاء على "داعش"

قال الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن الحكومة الليبية فى فترة حوار مكثف يمكن أن يؤدى قريبا إلى اتفاق سيتم بموجبه نشر المستشارين العسكريين الأمريكيين فى ليبيا للمساعدة فى القتال ضد تنظيم داعش.

وأوضح "دانفورد" فى تصريحات نقلتها صحيفة واشنطن بوست، أن هناك الكثير من النشاط يجرى تحت السطح، وأضاف أنهم غير مستعدين بعد لنشر الإمكانات العسكرية لأنه ليس هناك اتفاق، لكن هذا يمكن أن يحدث فى أى يوم.

وتحدث "دانفورد" مع عدد من الصحفيين أثناء عودته للولايات المتحدة من بروكسل، حيث التقى هناك بنظرائه من عدد من دول الناتو، وذكرت الصحيفة أن هناك اهتمام بين بعض دول حلف شمال الأطلنطى فى المشاركة فى المهمة، بحسب ما أوضح دانفورد، إلا أن التفاصيل الخاصة بمن سيشارك لا تزال غير واضحة.

ورجح المسئول العسكرى الأمريكى أن يكون التركيز منصبا على تدريب وتجهيز الميليشيات التى تعهدت بالولاء لرئيس الوزراء الليبى فايز السراج الذى يقود حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة.

وأكد "دانفورد" أنه سيكون هناك مهمة طويلة الأمد فى ليبيا، مضيفا أن "الناتو" سيرغب فى طلب من حكومة ليبيا الجديد من أجل المشاركة.

وذكرت الصحيفة أن هناك عددا صغيرا بالفعل من قوات العمليات الخاصة الأمريكية موجود فى مدينتى مصراتة وبنغازى منذ أواخر العام الماضى، لتقييم من يمكن أن يكونوا شركاء الولايات المتحدة، حسبما اعترف المسئولون الأمريكيون مؤخرا.

ورفض دانفورد التعليق على العمليات التى يقومون بها، إلا أنه قال إن الولايات المتحدة تبعث عن طريق لتقديم مساهمة فريدة فى تلك الجهود.

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