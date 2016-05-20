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مئات الفلسطينيين يغادرون غزة للصلاة فى المسجد الأقصى

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مئات الفلسطينيين يغادرون غزة للصلاة فى المسجد الأقصى مئات الفلسطينيين يغادرون غزة للصلاة فى المسجد الأقصى

>توجه مئات الفلسطينيين من سكان قطاع غزة صباح اليوم الجمعة إلى القدس لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى المبارك عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وقالت مصادر فى الارتباط الفلسطينى إن 300 مواطن من سكان القطاع تفوق أعمارهم الخمسين عاما من بينهم 100 نسقت لهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" غادروا إلى القدس للصلاة فى المسجد الأقصى.

وأضافت أن هؤلاء المصلين سيؤدون صلاة الجمعة فى الأقصى، ثم يعودون إلى قطاع غزة مساء اليوم.
>يشار إلى أن إسرائيل تفتح معبر "إيرز" الحدودى المخصص لعبور الأفراد شمال قطاع غزة اليوم الجمعة للحالات الإنسانية والطارئة فيما تغلقه السبت بسبب العطلة الأسبوعية.
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