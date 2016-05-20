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التحالف الدولى يلقى للمرة الأولى منشورات تطالب سكان الرقة السورية مغادرتها

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التحالف الدولى يلقى للمرة الأولى منشورات تطالب سكان الرقة السورية مغادرتها التحالف الدولى يلقى للمرة الأولى منشورات تطالب سكان الرقة السورية مغادرتها
ألقى التحالف الدولى بقيادة واشنطن الخميس للمرة الأولى منشورات طلب خلالها من سكان مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش فى سوريا، مغادرتها، وفق ما أفادت حملة "الرقة تذبح بصمت" والمرصد السورى لحقوق الإنسان الجمعة.

وقال "بو محمد"، أحد مؤسسى حملة "الرقة تذبح بصمت"، عبر الإنترنت "ليست المرة الأولى التى تلقى فيها طائرات التحالف منشورات فوق الرقة، ولكنها المرة الاولى التى تتوجه فيها الى السكان وتطلب منهم المغادرة".

وكانت المنشورات الأخرى، وفق أبو محمد، تتوجه إلى عناصر تنظيم داعش بالقول "اقترب موعدكم، واقتربت نهايتكم".

وأكد مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن انها "المرة الاولى التى ينصح فيها السكان بمغادرة المدينة"، مرجحا ان تكون "تلك المنشورات مجرد جزء من الحرب الإعلامية ضد تنظيم داعش".
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