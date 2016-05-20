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المتحدث العسكري: العثور على حطام ومتعلقات ركاب الطائرة المصرية شمالي الإسكندرية

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المتحدث العسكري: العثور على حطام ومتعلقات ركاب الطائرة المصرية شمالي الإسكندرية المتحدث العسكري: العثور على حطام ومتعلقات ركاب الطائرة المصرية شمالي الإسكندرية

العميد محمد سمير المتحدث العسكري (أرشيفية)

أعلن المتحدث العسكري، العميد أركان حرب محمد سمير، أن الطائرات المصرية والقطع البحرية المصرية المشاركة فى البحث عن الطائرة المصرية المفقودة منذ الأمس من العثور على بعض المتعلقات الخاصة بالركاب وأجزاء من حطام الطائرة فى المنطقة شمال الإسكندرية.

وقال المتحدث العسكري، في بيان عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “فى إطار الجهود المبذولة من عناصر البحث والإنقاذ للقوات المسلحة فى البحث عن الطائرة المفقودة منذ الأمس، تمكنت الطائرات المصرية والقطع البحرية المصرية المشاركة صباح اليوم الجمعة 20 / 5/ 2016 من العثور على بعض المتعلقات الخاصة بالركاب وكذا أجزاء من حطام الطائرة فى المنطقة شمال الإسكندرية وعلى مسافة 290 كم وجارى استكمال أعمال البحث والتمشيط وانتشال ما يتم العثور عليه”.

 

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