قيادات مصر للطيران تلتقى أسر ضحايا الطائرة المنكوبة لإبلاغهم بالتطورات

تلتقى قيادات شركة مصر للطيران مع أسر ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة من طراز الايرباص 320، وذلك لشرح ملابسات الحادث وفقا للمعلومات المتوفرة لدى مصر للطيران، وإلاجابة عن كافة الاستفسارات، والخطوات التى تتخذها الشركة للبحث عن حطام الطائرة، وجثامين الضحايا، صرح بذلك مصدر مسئول بالشركة.

وأضاف يحضر اللقاء صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار أحمد عادل نائبه، والطيار هشام النحاس رئيس شركة الخطوط الجوية، والطيار شريف خليل، رئيس قطاع العمليات بمصر للطيران، وأسر الضحايا من مصريين وفرنسيين.

وأشار المصدر إلى أن اللقاء لمؤانسة أسر ركاب الطائرة والإجابة عن كافة الاستفسار، وإطلاعهم على المعلومات المتوفرة لدى مصر للطيران، ونفى أو تأكيد مانشر ببعض المواقع الإخبارية.

وقال إنه حتى الآن يتم التعامل مع الطائرة على أنها "مفقودة" لحين العثور على أجزاء الحطام أو تقرر لجنة التحقيق سقوط الطائرة.

كما نفى مانشر عن العثور على أجزاء من حطام الطائرة، وفقا لتأكيدات السلطات اليونانية، التى نفت العثور على أجزاء من الحطام، ولكن عثرت على سترات نجاة وبعض الأشياء البلاستيكية حتى الآن.

- الغربية تترقب وصول جثامين 9 من أبنائها سقطوا فى حادث الطائرة المكنوبة

- حماة وطن: معالجة أزمة الطائرة المنكوبة ستتم وفقا للتحقيقات

- كيف نتعامل مع قضية "الطائرة المصرية المفقودة؟.. خبراء ودبلوماسيون: القيادة المصرية تعاملت بحكمة مع الحادث ولابد من التريث.. وكيل العلاقات الخارجية بالبرلمان: علينا انتظار تكشف الحقائق

- بعد 24 ساعة من فقدان الطائرة المصرية.."مصر للطيران":استمرارعمليات البحث.. ومسئولون أمريكيون: الأقمار الصناعية لم تُشِر لوقوع انفجار.. وفريق محققين فرنسيين يصل القاهرة.. واستمرار الرحلات بين مصر وباريس

- وصول أول رحلة لمصر للطيران قادمة من باريس تحمل نفس رقم الطائرة المفقودة

- أحزاب وبرلمانيون ينعون ضحايا الطائرة المفقودة.. المصريين الأحرار: نقدر الجهود المبذولة من أجل تحديد مصير الطائرة.. النور يطالب بكشف ملابسات الحادث.. حماة الوطن يطالب بغرفة إعلام خاصة حول الأزمة

- "دعم مصر": نتابع حادث الطائرة مع الحكومة..وتكاتف الجميع ضد الإرهاب ضرورة

- "الشعب الجمهورى":عدم وصول رسالة استغاثة من الطائرة يؤكد وجود عمل إرهابى

- مصر للطيران تؤكد مواصلة البحث عن الطائرة وتطالب بالالتزام بالبيانات الرسمية

- "FBI": لا دليل على وجود عمل إرهابى وراء حادث طائرة مصر للطيران

- انتظام وصول رحلات "مصر للطيران" القادمة من المطارات الأوروبية

- وكيل العلاقات الخارجية بالبرلمان:علينا انتظار تكشف الحقائق حول الطائرة المنكوبة

- رئيس المصرية للمطارات السابق:رجال الدين عليهم تخفيف الحزن عن أهالى الطائرة

- مطار لوس أنجلوس الدولى يشدد الإجراءات الأمنية بعد فقدان الطائرة المصرية

- خبير: مصر للطيران ستتحمل المسئولية حال وجود عيوب أو خطأ فى أعمال الصيانة

- عضو بلجنة الدفاع بالبرلمان عن حادث الطائرة: "لعبة استخباراتية" تدار ضد مصر

- الخارجية الجزائرية: 4 رعايا جزائريين بين ضحايا الطائرة المصرية المفقودة

- صفحة "مصر للطيران" على فيس بوك تكتسى باللون الأسود

- سي.إن.إن: "مصر للطيران" أكدت أن الحطام المعثور عليه لا يخص الطائرة المفقودة

- رئيس "الطيران الأسبق": أهالى المفقودين بالطائرة بحاجة لبرنامج رعاية متكامل

- خبير أمنى: اختفاء الطائرة المصرية نتيجة حادث إرهابى الأقرب للواقع

- الدفع بأعداد إضافية من مأمورى الجمرك لتسهيل إجراءات أسر ركاب الطائرة المنكوبة

- رئيس الجالية المصرية بباريس: الفرنسيون متضامنون مع مصر..والوضع حرج للغاية

>