"جوجل" يظهر خبر اختفاء الطائرة على "سكاى نيوز" قبل 3 أيام ويثير حالة جدل

وأثار هذا المشهد حالة واسعة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين تساءلوا عن أى سبب منطقى له، حيث يظهر موقع جوجل الخبر بتاريخ منذ 3 أيام حين البحث عليه بكلمات مثل "اختفاء طائرة مصرية قادمة من باريس على متنها 66 شخصا" ولكن حينما تفتح الخبر يكون التاريخ على موقع سكاى نيوز فى موعده الطبيعى.
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