"الزراعة": استلام 3 ملايين و408 آلاف طن قمح من المزارعين حتى الآن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالى الكميات التى تم توريدها حتى اليوم، الجمعة، من القمح المحلى من المزارعين، إلى الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، والمطاحن والصوامع التابعة لوزارة التموين ، بالمحافظات المختلفة، بلغت حوالى 3 ملايين و408 آلاف و206 أطنان.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن عمليات التوريد شهدت سيولة كبيرة جداً حتى الآن، بعد القرارات الأخيرة والإجراءات التى تم اتخاذها للتيسير على المزارعين، بداية من مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية فى عمليات التوريد واستلام الأقماح من المزارعين، فضلاً عن قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية، لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات.

واوضح البيان أن الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، تسلمت حتى الآن حوالى 875 الف و414 طن من القمح المحلى، والمطاحن 761 ألف و926 طن، أما الشركتين المصرية والعامة للصوامع، تسلمتا 915 ألفا و158 طنا، و855 ألفا و708 أطنان على التوالى.

ومن جهته أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن الحكومة ملتزمة باستلام كافة الاقماح من المزارعين بكافة المحافظات، حتى انتهاء موسم التوريد، مطالبا مزارعى القمح بضرورة التوجه الى اقرب شونه او مركز لتجميع وتوريد القمح لتسليم المحصول والحصول على مستحقاتهم فورا.

وناشد وزير الزراعة مزارعى القمح بالمحافظات المختلفة، والذين تواجههم أى عقبة خلال توريدهم للمحصول، عدم التردد فى التواصل معها على الارقام التى تم تخصيصها للتواصل مع مشاكل مزارعى القمح، بالمحافظات المختلفة، خلال عملية التوريد على مدار اليوم، على الرقمين: 0233373359 – 0233373421 ، أو عبر الفاكس على الرقم: 0237622364، فضلاً عن الخط الذى تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعى، وهو 0233327042.

وأكد وزير الزراعة أن غرفة العمليات المركزية تتواصل مع غرف المحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها، لمتابعة حركة التوريد أول باول، والوقوف على المشاكل التي تواجه المزارعين، والتوجيه بحلها فوراً، للتيسير على المزارعين، وتذليل العقبات أمامهم.

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