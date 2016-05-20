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لأول مرة.. أعضاء "مجلس الأمن" يزورون الأماكن التاريخية والسياحية بالقاهرة

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لأول مرة.. أعضاء "مجلس الأمن" يزورون الأماكن التاريخية والسياحية بالقاهرة لأول مرة.. أعضاء "مجلس الأمن" يزورون الأماكن التاريخية والسياحية بالقاهرة
كشفت وزارة الخارجية المصرية، أنه فى ضوء رئاسة الحالية لمجلس الأمن، تنظم الوزارة زيارة للمندوبين الدائمين للدول أعضاء مجلس الأمن إلى القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2016.

وتأتى هذه الزيارة - التى تعد الأولى من نوعها - تجسيدا جديدا لأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتعزيز السلم والأمن الدوليين وفقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة.

وسيقوم الوفد بزيارة إلى عدد من الأماكن التاريخية والسياحية الهامة بالقاهرة، فى إطار التعريف بالحضارة المصرية، ودعم الجهود الهادفة للترويج لمصر سياحيا.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة عشاء عمل لوفد مجلس الأمن مع الجانب المصرى مساء يوم السبت 21 مايو، يمثل وزير الخارجية فيه السفير عمرو أبو العطاء مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بمشاركة مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى السفير هشام بدر، وذلك لبحث التعاون المشترك بين مصر ومجلس الأمن فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تناول أولويات المجلس فى المرحلة المقبلة والدور المصرى فى هذا الصدد.

وأضاف أبو زيد، أن الزيارة ستشمل أيضًا اجتماعًا للمندوبين الدائمين للدول الأعضاء فى مجلس الأمن مع نظرائهم فى جامعة الدول العربية، بمشاركة الأمين العام نبيل العربى، سيتم خلاله تبادل وجهات النظر فى القضايا العربية المطروحة على جدول مجلس الأمن، وأبرزها الأزمة الليبية، وتطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام، والأوضاع فى سوريا واليمن والعراق والصومال، بالإضافة إلى موضوعات الهجرة واللاجئين والنازحين.

الجدير بالذكر أن وفد مجلس الأمن قد زار الصومال فى 17 مايو الجارى، بمبادرة من الرئاسة المصرية الحالية للمجلس، لدعم العملية السياسية والإجراءات الدستورية الرامية لعقد الانتخابات المقررة فى أغسطس المقبل.


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