سواريز: كنت سأنتقل إلى ريال مدريد

(إفي): أكد المهاجم الأوروجوائي لبرشلونة الإسباني، لويس سواريز، أنه "كان على وشك" الانتقال لريال مدريد، قبل أن "يظهر" برشلونة في الصفقة، حيث أنه بمجرد علمه بالمفاوضات لم "يتردد لحظة" في الانتقال إليه.

وقال سواريز في تصريحات تليفزيونية:"كنت على وشك الانتقال لريال مدريد ولكن بمجرد دخول برشلونة في الصفقة، لم أتردد لحظة في قبول العرض. عندما حدثت واقعة المونديال، كان برشلونة هو أكثر من دعمني وظل متمسكا بي حتى النهاية".

وعن قدومه للبلاوجرانا، علق المهاجم الدولي قائلا:"أتذكر أنه في إحدى المقابلات خلال مونديال البرازيل 2014 ، سألوني عن إمكانية الانتقال لبرشلونة ولكني أوضحت أنني أعتقد أن الأمر صعب بسبب طريقة لعبي وشخصيتي في الملعب. ولكني ذهلت بمجرد علمي بوجود مفاوضات وإمكانية الانتقال إليه. برشلونة كانت المدينة الأولى التي فرقت بيني وبين زوجتي، وابنتي ولدت هناك".

وعن علاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، شريكاه في هجوم الفريق الكتالوني، أوضح 'لوتشو' "الكثيرون يعتقدون أن الأمر مفتعل بيننا، ولكننا أصدقاء بحق لأنها صداقة لا يشوبها أي حسد أو تعقيدات من أي نوع. تربطنا علاقة جيدة داخل وخارج الملعب. نتحدث كثيرا ونوجه النصائح لبعضنا البعض، وفي هذا المستوى، من الصعب أن يتقبل أحد نصيحة من الآخر".

وأردف "اللعب في برشلونة، هو الأمر الذي دائما ما كنت أريده. لأنني ألعب بجوار اللاعبين الأفضل في العالم. لقد فزت بدوري الأبطال والليجا. سيكون أمرا مميزا بالنسبة لي أن أحكي في أحد الأيام لأبنائي وأحفادي أنني لعبت بجوار أفضل لاعب في العالم".