القبض على صاحب محل يبيع أدوات كهربائية مغشوشة بالجيزة

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، القبض على صاحب محل غير مرخص لتجارة الأجهزة الكهربائية المغشوشة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية معلومات تفيد بقيام صاحب محل بمنطقة أوسيم لتجارة الأجهزة الكهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدما خامات رديئة ومقلدة والمعاد تدويرها مرة أخرى والخالية من أى فواتير أو مستندات تدل على مشروعيتها ومقلدة للشركات الكبرى ومجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق.

وعلى الفور تم ضبط صاحب المحل و بمداهمة المكان المتحرى عنه تم ضبط 775 قطعة ادوات كهربائية مجهولة المصدر، تم تحرير المحضر اللازم .

ضبط صاحب محل يبيع أدوات كهربائية مغشوشة بالقاهرة