الجمعية المصرية لجراحة اليد: الاكتشاف المبكر للإصابات يمنع حدوث مضاعفات

أكد الدكتور مجدى نبيل مرسى أستاذ جراحة اليد ورئيس الجمعية المصرية لجراحة اليد و الجراحة الميكروسكوبية أن الإصابات الشائعة تحدث عادة عند السقوط باليدين على الأرض أثناء الجرى أو لعب الكرة موضحا أن عدم اكتشاف الإصابة الأولى أثناء التشخيص يؤدى إلى تأخر العلاج وبالتالى إلى عدم التئام الكسر بالصورة الصحيحة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار الدكتور مجدى نبيل مرسى إلى أن الجمعية المصرية تهتم بعقد اللقاءات العلمية الدورية ضمن برنامج التعليم الطبى المستمر للأطباء لرفع المستوى العلمى لهم لما له من مردود كبير عليهم لتحسين الخدمة الطبية للمرضى.
وأكد أن الجمعية تهتم أيضا برفع الوعى الصحى و الثقافى للناس عند حدوث أى إصابة لليد حتى ولو كانت بسيطة لاستشارة الطبيب المختص لإجراء الكشف الطبى اللازم و عمل الإشاعات المطلوبة حتى يشفى المريض ويستعيد وظيفة اليد مرة أخرى وحتى لا يتأخر العلاج وتحدث مضاعفات للمريض.