لو عايز تحسن قدرات تفكير طفلك.. اهتم بالخضروات والفاكهة وابعده عن الحلويات

الطفل الصغير عجينة تتشكل، وتفكيره ومهاراته العقلية يمكنك تنميتها وتطويرها قدر المستطاع طالما تحميه من مسببات الفشل، والنظام الغذائى جزء هام جدا فى تلك العناصر التى يمكنك بها أن تقوى أعصاب طفلك وتحسن من أدائه العقلى.

الدكتورة هبة حامد – مدرس طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس- أكدت فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن النظام الغذائى اليومى الذى يضعه القائمون على تربية الطفل أمر فى غاية الأهمية، ويؤثر بشكل مباشر على سلامة أعصابه، وكذلك قدراته العقلية من حيث التفكير.

وقدمت مدرس المخ والأعصاب مجموعة من أبرز وأهم الأطعمة التى يجب أن يتضمنها نظام طفلك الغذائى، والتى تساعد على تحسين تفكيره وقدراته المخية وهى التالى :

- الفواكه لا شك خليط من الفيتامينات المقوى لعمل المخ

>- اللحوم الحمراء والبيضاء وبخاصة الدجاج الأبيض، كالسمك والدجاج البلدى من أهم نوعيات البروتين التى تحسن من عمل عقل طفلك

>- منتجات الألبان بشتى أنواعها أساسية لأعصاب وعضلات الطفل

>- الخضروات الطازجة التى يتناولها يوميا تؤثر بالإيجاب لا شك على سلامة أعصابه

>- لابد وأن تستشير طبيب الأطفال فى ضرورة إدخال فيتامينات ب المركب 6 وب 12 وكذلك حمض الفوليك وهى ضرورية لتقوية أعصاب الطفل

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