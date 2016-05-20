عميد طب "عين شمس": كثرة غسيل الأيدى تقضى على 90% من الجراثيم

أكد الدكتور محمود المتينى، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، اليوم الجمعة، على أهمية التوعية بغسيل الأيدى، مشيرًا إلى أن الاهتمام بغسيل الأيدى بشكل دورى يساعد الإنسان فى التخلص من 90% من الجراثيم والأمراض.

وقال الدكتور محمود المتينى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المارثوان الرياضى الذى تنظمه الجامعة يأتى فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لغسيل الأيدى، فيما أكدت سامية عبده مدير مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس، أن غسيل الأيدى يحمى من انتشار العدوى بنسبة تتراوح ما بين 85 لـ90%.

جامعة عين شمس تنظم "مارثوان" بالدراجات للتوعية بغسيل الأيدى