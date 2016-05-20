فيديو.. خبير: الطائرة المصرية المنكوبة سقطت بـ«فعل فاعل»

قال رئيس الشركة المصرية للمطارات سابقًا اللواء، محمد زمزم، إنّ حادث الطائرة المصرية المنكوبة التي كانت قادمة من باريس، سقطت بفعل فاعل، في الوقت الذي أستبعد فيه عطل فني، لأنّ العطل لا يُسقط الطائرة.

واستبعد زمزم خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، اختطاف الطائرة المصرية المنكوبة، لأنّه حتى الآن لم تعلن أي جهة أنها قامت باختطافها.

وأضاف زمزم أنّ المسئولية الجنائية تقع على فرنسا، لكونها تتحمل تأمين هذه الطائرة التي أقلعت من مطار شارل ديجول، لافتًا إلى أنّ التحقيقات الخاصة بحادث الطائرة من المحتمل أنْ تأخذ وقتًا طويلاً في حالة وجود حطام الطائرة في عمق كبير من المياه.

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