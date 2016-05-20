أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السبت.. «الدشناوي» يضيئ الليلة الختامية لمولد عبد الرحيم القناوي

Google+ Print
السبت.. «الدشناوي» يضيئ الليلة الختامية لمولد عبد الرحيم القناوي السبت.. «الدشناوي» يضيئ الليلة الختامية لمولد عبد الرحيم القناوي

أمين الدشناوي

يحتفل الصوفية ومحبي آل البيت بالليلة الختامية لمولد سيدي عبدالرحيم القنائي “القناوي”، السبت المقبل، بمحافظة قنا.

ويحيى الحفل الذي تتزامن الليلة الختامية لمولد القنائي مع ليلة النصف من شعبان، ويحضره عدد كبير من مشايخ الطرق الصوفية والأوقاف ومحبي آل البيت، ريحانة المداحين الشيخ أمين الدشناوى.

 عبد الرحيم القنائي “القناوي” عالم دين وتفسير إسلامي مغربي، ولد في ترغاي من مقاطعة سبتة في المغرب الأقصى في 1  شعبان سنة 521 هـ/1127 م، ويعد من كبار أعلام التصوف، وينتهي نسبه إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

الشيخ عبدالرحيم القناوي هو من أكابر الأولياء والمشايخ أرباب المعارف النفيسة من أصل مغربي عاش واشتهر في ودفن في قنا، وهو شيخ العارفين في وجه قبلي وشهرته في صعيد مصر كشهرة السيد البدوي أو أبي العباس المرسي في وجه بحري.

اشتهر بالزهد والصلاح والعبادة والتقوى والتصوف، وهذه نبذة عنه مقتبسة من طبقات الإمام الشعراني، رضي الله عنهم أجمعين.

“القناوي” من أجلاء مشايخ مصر المشهورين، وعظماء العارفين صاحب الكرامات الخارقة، والأنفاس الصادقة له المحل الأرفع من مراتب القرب، والمنهل العذب من مناهل الوصل، وهو أحد من جمع الله له بين علمي الشريعة، والحقيقة، وآتاه مفتاحًا من علم السر المصون، وكنزًا من معرفة الكتاب، والحكمة.

 وكان إذا سمع المؤذن يقول: “أشهد أن لا إله إلا الله يقول هو شهدنا بما شاهدنا، وويل لمن كذب على الله تعالى، ومن كلامه رضي الله عنه أدركت فهم جميع صفات الله تعالى إلا صفة السمع، والمتكلمون كلهم يدندنون حول عرش الحق لا يصلون إليه، وقطع العلائق بقطع بحر الفقد، وظهور مقام العبد بعدم الالتفات إلى السوي، وثقة القلب بترتيب القدر السابق”.

كما كان يقول “التجريد نسيان الزمنين حكماً، والذهول عن الكونين حالا، وغض البصر عن الأين، وقتاً حتى تنقلب الأكوان باطناً لظاهر ومتحركاً لساكن فيسكن القلب بتمكين القدر على قطع الحكم، والابتهاج بمنفسحات الموارد، وانشراح الصدور بصور الأكوان مع ثبوت المقام بعد التلوين، ورسوخ التمكين فتكون السماء له رداء، والأرض له بساطاً”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم