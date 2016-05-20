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قيادات «مصر للطيران» تلتقي أسر ضحايا الطائرة المصرية لإبلاغهم بالتطورات

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قيادات «مصر للطيران» تلتقي أسر ضحايا الطائرة المصرية لإبلاغهم بالتطورات قيادات «مصر للطيران» تلتقي أسر ضحايا الطائرة المصرية لإبلاغهم بالتطورات

أهالي ضحايا الطائرة المصرية

صرح مصدر مسئول بشركة للطيران أن قيادات الشركة ستلتقي، اليوم الجمعة، مع أسر ضحايا الطائرة المصرية المفقودة من طراز الإيرباص 320، وذلك لشرح ملابسات الحادث وفقا للمعلومات المتوفرة لدى الشركة الوطنية، والإجابة عن كافة الاستفسارات، والخطوات التى تتخذها الشركة للبحث عن حطام الطائرة، وجثامين الضحايا.

وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة “أونا” للأنباء، أن اللقاء يحضره صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار أحمد عادل نائبه، والطيار هشام النحاس رئيس شركة الخطوط الجوية، والطيار شريف خليل رئيس قطاع العمليات بمصر للطيران، وأسر الضحايا المصريين والفرنسيين.

مصدر: التعامل مع الطائرة المصرية حتى الآن على أنها «مفقودة» لحين العثور على حطامها

وأشار المصدر إلي أن اللقاء لمؤانسة أسر ركاب الطائرة والإجابة عن كافة الاستفسار، وإطلاعهم على المعلومات المتوفرة لدى مصر للطيران، ونفى أو تأكيد مانشر ببعض مواقع .

وقال المصدر إنه حتى الآن يتم التعامل مع الطائرة علي أنها “مفقودة” لحين العثور على أجزاء الحطام أو تقرر لجنة التحقيق سقوط الطائرة.

 

كما نفى مانشر عن العثور علي اجزاء من حطام الطائرة ، وفقا لتأكيدات السلطات اليونانية ، التى نفت العثور على اجزاء من الحطام ، ولكن عثرت على سترات نجاة وبعض الأشياء البلاستيكية حتي الان .

 

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أونا

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