بريطانيا تعلن انضمامها لجهود البحث عن طائرة مصر للطيران المفقودة

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية صباح اليوم الجمعة انضمامها إلى جهود البحث عن طائرة مصر للطيران المفقودة رحلة "إم إس 804".

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع اليوم إن سفينة الإنزال المساعدة التابعة للبحرية الملكية "لايم باى"، وطائرة طراز "هيركوليز سى 130" انضمتا لجهود البحث.

ودخلت عملية البحث عن الطائرة طراز "إيرباص إيه 320" وعلى متنها 56 راكبا و10 أفراد من طاقم العمل، اليوم الثانى.

يذكر أن وزير الخارجية البريطانية، فيليب هاموند، قد صرح أمس الخميس بأن حكومته على اتصال وثيق مع السلطات المصرية والفرنسية بشأن اختفاء طائرة مصر للطيران، مشيرا إلى ‏عرض تقديم المساعدة للسلطات المصرية فى جهود البحث والإنقاذ.‏

وقال هاموند "أواسى أهالى وأصدقاء المفقودين نتيجة ‏اختفاء طائرة مصر للطيران الرحلة إم إس 804.. نحن على اتصال وثيق مع السلطات ‏المصرية والفرنسية، وعرضنا على السلطات المصرية تقديم المساعدة لها فى جهود البحث ‏والإنقاذ"‏.

وذكرت شركة مصر للطيران أن الركاب وعددهم 56 شخصا هم 30 مصريا و15 فرنسيا وبريطانى وكندي وبلجيكى وبرتغالى وجزائرى وسودانى وتشادى وعراقيان وسعودى وكويتى.

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