قيادات مصر للطيران تلتقى أسر الضحايا الطائرة المنكوبة لإبلاغهم بالتطورات

تلتقى قيادات شركة مصر للطيران مع أسر ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة من طراز الايرباص 320، وذلك لشرح ملابسات الحادث وفقا للمعلومات المتوفرة لدى مصر للطيران، وإلاجابة عن كافة الاستفسارات، والخطوات التى تتخذها الشركة للبحث عن حطام الطائرة، وجثامين الضحايا، صرح بذلك مصدر مسئول بالشركة.

وأضاف يحضر اللقاء صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار أحمد عادل نائبه، والطيار هشام النحاس رئيس شركة الخطوط الجوية، والطيار شريف خليل، رئيس قطاع العمليات بمصر للطيران، وأسر الضحايا من مصريين وفرنسيين.

وأشار المصدر إلى أن اللقاء لمؤانسة أسر ركاب الطائرة والإجابة عن كافة الاستفسار، وإطلاعهم على المعلومات المتوفرة لدى مصر للطيران، ونفى أو تأكيد مانشر ببعض المواقع الإخبارية.

وقال إنه حتى الآن يتم التعامل مع الطائرة على أنها "مفقودة" لحين العثور على أجزاء الحطام أو تقرر لجنة التحقيق سقوط الطائرة.

كما نفى مانشر عن العثور على أجزاء من حطام الطائرة، وفقا لتأكيدات السلطات اليونانية، التى نفت العثور على أجزاء من الحطام، ولكن عثرت على سترات نجاة وبعض الأشياء البلاستيكية حتى الآن.

- مصادر: خبير من ايرباص وصل مطار القاهرة برفقة ثلاثة محققين فرنسيين

>