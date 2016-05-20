رئيس هيئة الأنفاق: توقيع عقد تنفيذ مترو النزهة بأيدى مصرية قبل 30يونيو

أكد اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم توقيع التعاقد مع التحالف المنفذ للجزء الثانى بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من النزهة حتى السلام بطول 6.37 كم وعدد 5 محطات سطحية قبل 30 يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية 5.237 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "فى طريقنا لإنهاء المفاوضات مع هذا التحالف المكون من شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء، ولم يتبق سوى بعض البنود المالية العالقة، سننهيها وسنوقع التعاقد"، لافتاً إلى أن هذا يعتبر أول تحالف مصرى بنسبة 100% ينفذ مشروع مترو أنفاق.

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء لتنفيذ الجزء الثانى بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث، الممتدة من النزهة أو ما يطلق عليها محطة المستشار هشام بركات إلى السلام، حيث محطة المستشار عدلى منصور.

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