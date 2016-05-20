المبعوث الأممى لدى ليبيا يحث المجلس الرئاسى على إيجاد حلول لمشاكل البلاد

طرابلس /أ ش أ/

حث المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية على إيجاد حلول للمشاكل التى تعيشها البلاد.

>ووصف كوبلر، فى تغريدة له على تويتر اليوم، "وضع المجلس الرئاسى حاليا بـالأعرج بسبب مقاطعة كل من العضوين عمر الأسود وعلى القطراني"، مشددا على "ضرورة تخلى الليبيين عن ثقافة المقاطعة وضرورة إيجاد حكومة ليبية واحدة".

>واعتبر كوبلر أن ضمان خليفة حفتر موقع له فى المرحلة القادمة "مشروط بانضوائه تحت شرعية المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني"، موضحا أنه سيكون هناك "استثناء فى رفع حظر التزويد بالأسلحة عن القوات النظامية التابعة للمجلس الرئاسي"، على حد تعبيره.

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