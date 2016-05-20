أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المبعوث الأممى لدى ليبيا يحث المجلس الرئاسى على إيجاد حلول لمشاكل البلاد

Google+ Print
المبعوث الأممى لدى ليبيا يحث المجلس الرئاسى على إيجاد حلول لمشاكل البلاد المبعوث الأممى لدى ليبيا يحث المجلس الرئاسى على إيجاد حلول لمشاكل البلاد

طرابلس /أ ش أ/

حث المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية على إيجاد حلول للمشاكل التى تعيشها البلاد.
>ووصف كوبلر، فى تغريدة له على تويتر اليوم، "وضع المجلس الرئاسى حاليا بـالأعرج بسبب مقاطعة كل من العضوين عمر الأسود وعلى القطراني"، مشددا على "ضرورة تخلى الليبيين عن ثقافة المقاطعة وضرورة إيجاد حكومة ليبية واحدة".
>واعتبر كوبلر أن ضمان خليفة حفتر موقع له فى المرحلة القادمة "مشروط بانضوائه تحت شرعية المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني"، موضحا أنه سيكون هناك "استثناء فى رفع حظر التزويد بالأسلحة عن القوات النظامية التابعة للمجلس الرئاسي"، على حد تعبيره.
>


>
>
'); } }); } catch (e) { } } return false; });

>


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365