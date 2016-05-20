رئيس الوزراء اليوناني يتعهد بالتعاون مع مصر في البحث عن الطائرة المفقودة

تعهدت اليونان اليوم الجمعة، بالتعاون عن كثب مع مصر في جهود البحث عن طائرة شركة مصر للطيران التي فقدت أمس الخميس شرق البحر المتوسط في رحلتها الجوية رقم (إم إس 804) التي كانت متجهة من باريس إلى القاهرة.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسبيراس ،عن تعازيه ودعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي بينها، حسبما ذكر مكتب تسيبراس في بيان.

وتتواصل الجهود الدولية للعثور على آثار للطائرة المصرية شرقي البحر المتوسط اليوم الجمعة، مع وصول مزيد من الخبراء للنظر في ما حدث للطائرة.

وتجري سفن وطائرات من فرنسا واليونان ومصر عمليات بحث وتمشيط في المنطقة التي يعتقد أن الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 320 سقطت فيها على بعد نحو 280 كيلومترًا من السواحل المصرية.

وتوجه خبراء من مكتب التحقيق في حوادث الطيران بفرنسا إلى جانب خبراء فنيين من شركة إيرباص إلى مصر مساء الخميس للمساعدة في التحقيق، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وبعد تقارير عن العثور على حطام في البحر المتوسط بعد ساعات من التحطم، تبين أن ذلك الحطام لا يعود إلى الطائرة المختفية التي غابت عن شاشات الرادار في حدود الساعة 0230 صباحا بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش) أمس الخميس.

وكانت الطائرة تقل 56 راكبًا وطاقمًا مكونًا من سبعة أفراد وثلاثة رجال أمن.

الألمانية