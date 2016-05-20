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كلية العلوم والدراسات الإنسانية في حوطة سدير تحتفل بتخريج 270 طالبة

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احتفلت كلية العلوم والدراسات الإنسانية في حوطة سدير بتخريج 270 طالبة. وقد نُظم حفل خطابي بهذه المناسبة ابتدئ بمقدمة ترحيبية قدمتها كل من الطالبات لطيفة الشبانات، وعائشة النجعي، وشهد السويلم، تلاها تلاوة من القرآن الكريم تلتها الطالبة خديجة مشعل، ثم كلمة وكيل الكلية للشؤون التعليمية وعميد القبول والتسجيل ألقتها بالنيابة عنه وكيلة الكلية لأقسام الطالبات د. نو الشهري، ثم بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجات ألقتها بالنيابة عن الخريجات الطالبة نمارق السلطان، تلا ذلك أوبريت وطني بعنوان (وسام على الصدر)، من كلمات وإعداد الطالبة شهد السويلم. بعد ذلك ألقت وكيلة الكلية لشؤون الطالبات مها بنت عبدالرحمن الليفان كلمتها والتي تضمنت ترحيبا بالأمهات ووقفات عدة بالدعوة للمواطنة الصالحة ومواصلة التعليم وتقوى الله، وبر الوالدين، بعدها تم تكريم الطالبات المتفوقات من مختلف الأقسام، ثم توافدت بعد ذلك مسيرة الخريجات.

واختتم الحفل بأنشودة وطنية تدعو للمساهمة في بناء الوطن والحفاظ على موروثاته والتمسك بالقيم والمبادئ.

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