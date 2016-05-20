تأخر إقلاع 5 رحلات من مطار القاهرة الدولي إلى أوروبا

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، إقلاع 5 رحلات إلى العواصم الأوربية، وسجلت رحلة الخطوط الجوية الفرنسية المتجهة إلى باريس تأخرًا بلغ 90 دقيقة بسبب انتظار سماح السلطات الفرنسية بإقلاع الطائرة.

وشهد المطار أيضًا تأخرًا فى إقلاع رحلة طائرة الخطوط البريطانية المتجهة إلى هيثرو لنحو 30 دقيقة، بالإضافة إلى تأخر إقلاع طائرة الخطوط الإيطالية المتجهة إلى روما 20 دقيقة. فيما أقلعت رحلة الخطوط الجوية اليونانية المتجهة إلى آثينا، ورحلة شركة لوفتهانزا المتجهة إلى ميونخ فى مواعيدها المقررة ولم يقم أيًا من ركاب الطائرات المتأخرة عن الإقلاع بطلب لإلغاء سفره.