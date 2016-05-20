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كلية الملك خالد العسكرية تفتح باب التسجيل إلكترونياً

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أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن فتح باب التسجيل لحملة الشهادة الجامعية وحملة شهادات الدراسات العليا، إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية WWW.KKMAR.GOV.SA .

وسيبدأ التسجيل اعتباراً من: (الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد المقبل ويستمر التسجيل حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس 26 شعبان 1437هـ، وتعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أي طلب غير مستوف لتلك المعلومات.

وبينت كلية الملك خالد العسكرية أن إعلان نتائج القبول المبدئي سيكون على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني، ولمعرفة شروط القبول والتسجيل والتخصصات المطلوبة الرجوع لموقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني www.sang.gov.sa.

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