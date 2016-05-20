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مصادر: خبير من ايرباص وصل مطار القاهرة برفقة ثلاثة محققين فرنسيين

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مصادر: خبير من ايرباص وصل مطار القاهرة برفقة ثلاثة محققين فرنسيين مصادر: خبير من ايرباص وصل مطار القاهرة برفقة ثلاثة محققين فرنسيين
قالت مصادر فى مطار القاهرة الدولى إن ثلاثة محققين فرنسيين وخبيرا فنيا من شركة ايرباص وصلوا إلى المطار فى وقت مبكر اليوم الجمعة للمساعدة فى التحقيقات حول مصير طائرة للطيران التى اختفت أمس الخميس.

وذكرت المصادر أن المحققين الفرنسيين يتبعون مكتب التحقيقات والتحليل فى وزارة الطيران المدنى الفرنسية.

وتشارك فرنسا فى لجنة تحقيق تقودها مصر حيث أنها مقر شركة ايرباص كما أن لها ثانى أكبر عدد من الضحايا على متن الطائرة التى كان تقل 15 فرنسيا. وكان هناك 30 مصريا من إجمالى 66 شخصا كانوا على الطائرة.

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مصر 365

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