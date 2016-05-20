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الدول العربية تطالب بإزالة لوحة تزور تاريخ القدس فى معرض بالأمم المتحدة

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الدول العربية تطالب بإزالة لوحة تزور تاريخ القدس فى معرض بالأمم المتحدة الدول العربية تطالب بإزالة لوحة تزور تاريخ القدس فى معرض بالأمم المتحدة
طالبت الدول العربية والإسلامية الأمم المتحدة بإزالة لوحة من معرض إسرائيلى تصف القدس بأنها "العاصمة الروحية والفعلية للشعب اليهودي."

بعثت السفيرة فداء عبدالهادى ناصر، القائم بأعمال رئيس البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم، رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة موغينز ليكيتوفت مساء أمس الخميس تعبر عن "الرفض التام" لهذا الوصف، مرددة احتجاجات الدول العربية فى الأمم المتحدة والدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى .

وقالت الرسالة إن أى إشارة " ترمى إلى فرض السيادة الإسرائيلية على هذه الأرض ... غير صحيحة وغير مقبولة قانونيا وسياسيا وأخلاقيا."

وقالت عبد الهادى إن هذه اللوحة عن القدس "مضللة وغير صحيحة وتلغى الوجود الفلسطينى فى المدينة وكذلك الهوية التاريخية والتراث العربى والإسلامى والمسيحى للمدينة على مدى قرون."
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