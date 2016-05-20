أخبار اليمن .. طائرات دول التحالف العربى تقصف مواقع المليشيات فى الجوف

صنعاء /أ ش أ/

قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى محافظة الجوف شمال اليمن.

>وذكر مركز الجوف الإعلامى التابع للمقاومة أن الطائرات قصفت مواقع المليشيات فى منطقة وقز بمديرية المصلوب ردا على خرقهم المستمر للهدنة ومهاجمة مواقع الجيش والمقاومة .. كما استهدفت منطقة الساقية بمديرية الغيل ودمرت مواقع وعتاد عسكرى تابع لهم.

>وتشهد جبهات الجوف خرقا للهدنة من جانب المليشيات بصورة مستمرة.

>وأضاف المركز أن طائرة بدون طيار قصفت سيارة يعتقد أنها تابعة لعناصر تابعين لتنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة فى اليمن فى منطقة العبر بمحافظة حضر موت المجاورة للجوف مما أدى إلى مقتل اثنين من قبيلة المهامشة بمحافظة الجوف.

>وذكر مركز سبأ الإعلامى أن لغما أرضيا انفجر فى منطقة بمديرية مجزر شمال غرب محافظة مأرب أثناء مرور 5 فتيات صغيرات تقمن برعى الأغنام مما أدى إلى مقتل اثنتين وجرح الباقيات وإحداهن فى حالة خطرة.

>وكانت المليشيات قد زرعن المئات من الألغام قبل انسحابها من مديرية مجزر والتى حررتها قوات الجيش منذ فترة.

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