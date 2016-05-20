أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

متستهونش وعالجه.. نزول صديد من الأذن ممكن يكون ثقب أو فطريات والتهاب

Google+ Print
متستهونش وعالجه.. نزول صديد من الأذن ممكن يكون ثقب أو فطريات والتهاب متستهونش وعالجه.. نزول صديد من الأذن ممكن يكون ثقب أو فطريات والتهاب
نزول سوائل من الأذن أيا كانت ماهيتها أو لونها أو نوعها أو طبيعتها، أمر لا يستهان به ولا يمكن السكوت عنه، فالكثيرون يعانون هذه المشكلة ويستخفون بها ويهملون علاجها حتى تتفاقم الحالة لتصبح مستعصية العلاج مستقبلا.

وفى هذا السياق أرسل قارئ يسأل، أعانى نزول مادة أو سائل شبه صديدى من أذنى، فهل هذا الأمر خطير وماذا على أن أفعل؟!

الدكتور محمد النبوى – أخصائى أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الفكين بجامعة المنصورة – أجاب على هذا التساؤل الهام والمتكرر، موضحا أن نزول أى سائل صديدى من الأذن ليس بالأمر البسيط على الإطلاق، ولا يصح أن يهمله المريض، وبالطبع هو دلالة واضحة على وجود مشكلة ما بالأذن وخاصة أنه ليس سائلا عاديا، ولكنه يشبه "الصديد".

وتابع أخصائى الأنف والأذن وجراحات الفكين حديثه موضحا أن نزول سائل يشبه فى قوامه ولونه ورائحته الصديد من الأذن، له الكثير من الدلالات والاحتمالات وجميعها مرضية وتحتاج لمختص أنف وأذن يعرض عليه المريض حالته فى الحال للاطمئنان.

ومن أبرز هذه الاحتمالات، فحسب توضيح "النبوى"، قد تكون ناتجة عن التهاب فى الأذن الخارجية، أو التهاب حاد ومزمن فى الأذن الوسطى للمريض، وكذلك قد يكون السبب ناتجا عن الإصابة بفطيرات بالأذن تراكمت وتكاثرت فسببت التهابات عنيفة أدت إلى نزول سوائل صديدية، وهناك أيضا توقع آخر أن يكون المريض يعانى من الإصابة بثقب فى الأذن.


>احذرى.. حكة الطفل لأذنه دليل الإصابة بالالتهاب الأذن الوسطى
>

ما مرض ارتشاح الأذن عند الأطفال؟
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365