ضبط 60 قرصا مخدرا وكميات متنوعة من المواد المخدرة بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط، خلال حملة أمنية مكبرة لضبط المواد المخدرة، من ضبط 60 قرصا مخدرا وكميات متنوعة من المواد المخدرة، وذلك خلال حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون ومحرزى المواد المخدرة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد ضبط "ك. م. ع" سن 27 دبلوم ومقيم بندر مركز ديروط وبحوزته 50 قرصا من العقاقير المخدرة ومبلغ مالى قدره 5150 جنيها، و"ع. ا. ز" 21 عامل ومقيم بندر مركز ديروط، وبحوزته 200 جرام من مادة الحشيش المخدر، وهاتف محمول بقصد الاتجار، و"ا. ج. ك" 16 سنة طالب، ومقيم بندر مركز صدفا وبحوزته 50 جراما من مادة الحشيش المخدر، و7 أقراص من العقاقير المخدرة، ومبلغ مالى 40 جنيها بقصد الاتجار، و"ع. م. م" 26 سنة عاطل ومقيم غرب البلد ـ دائرة قسم أول وبحوزته 60 جراما من مادة الحشيش المخدر، و(3) أقراص من العقاقير المخدرة، ومبلغ مالى 490 جنيها بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "ا. م. م" 42 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم أول، وبحوزته 5 جرامات من جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطى، وضبط "م. ح. س" 41 دبلوم ومقيم جسر السلطان دائرة قسم أول سنة سبق اتهامه فى قضيتين (سلاح بدون ترخيص ـ خيانة أمانة) وبحوزته قرص مخدر، و2 قطعة من الحشيش المخدر تزن حوالى (2) جرام، وضبط "ر. خ. م" 61 سنة سائق مقيم الفيما دائرة مركز الفتح، بحوزته لفافة من جوهر الأفيون تزن (5) جرامات، ونصف قرص منشط جنسى بقصد التعاطى، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.

القبض على عاطل بحوزته 8200 جنيه مزورة قبل ترويجها فى أسيوط

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