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قائد الطائرة المنكوبة قبل اختفائها: "مصر للطيران باقية ومش هتقفل إن شاء الله"

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قائد الطائرة المنكوبة قبل اختفائها: "مصر للطيران باقية ومش هتقفل إن شاء الله" قائد الطائرة المنكوبة قبل اختفائها: "مصر للطيران باقية ومش هتقفل إن شاء الله"
أرسل القارئ، رؤوف شريف بيبرس، صورة من الصفحة الرسمية لقائد طائرة للطيران المفقودة، الطيار محمد شقير، مؤكدا أن صورة الغلاف للصفحة الخاصة به تحمل شعار شركة "مصر للطيران"، وأنه خلال تواصله مع أحد أصدقائه ردا على تغيير خلفية صفحته الرسمية على "فيس بوك"، علق قائلا، "مصر للطيران باقية ومش هتقفل إن شاء الله"، فيما كان رد العديد من أصدقائه على تغيير بروفايله الخاص به بأنها صورة معبرة جدا.

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>- ننشر صورا جديدة لأفراد طاقم طائرة مصر الطيران
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مصر 365

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