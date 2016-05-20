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دمياط تشارك فى مهرجان الأنشطة المتكاملة بالإسكندرية لذوى الاحتياجات الخاصة

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دمياط تشارك فى مهرجان الأنشطة المتكاملة بالإسكندرية لذوى الاحتياجات الخاصة دمياط تشارك فى مهرجان الأنشطة المتكاملة بالإسكندرية لذوى الاحتياجات الخاصة
تستعد إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط للمشاركة فى اللقاء المجمع للمشروع القومى لمركز ذوى الاحتياجات الخاصة فتيات والذى تنظمه الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والمقام بالمدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الاسكندرية خلال الفترة من السبت الموافق 12مايو وحتى الثلاثاء 24th يوليو الجارى.

صرح بذلك علاء جاد مدير عام الشباب والرياضة بدمياط فى تصريحات صحفية وأضاف أن محافظة دمياط تشارك بعدد 12 مشاركة وذلك فى ألعاب الكرة الطائرة , وتنس الطاولة , وألعاب القوى .


>بالفيديو.. وفد أفريقى من 16 دولة فى زيارة لميناء دمياط

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