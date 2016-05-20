اليوم.. الأقصر تحتفل بمولد سيدى أبو الحجاج الأقصرى

تنطلق اليوم الجمعة بمحافظة الأقصر إحتفالات مولد سيدى أبو الحجاج الأقصرى، وذلك بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، والتى تنطلق سنوياً فى ذلك الموعد إحتفالاً بقطب أقطاب مدينة الأقصر التاريخية، والذى يعانق مسجده معبد الأقصر منذ مئات السنين.

وتنطلق إحتفالات المواطنين بالمولد بنصب أبناء الساحات والطرق الصوفية خيامهم فى ساحة المسجد ومحيط معبد الأقصر للاحتفال بالليلة الختامية المقرر لها اليوم، وكذلك فعاليات "الدورة" والتى تكون عبارة عن حمل نعوش ومسيرة تجوب جميع أنحاء المحافظة، فيما ينتشر العشرات من البائعين المتمركزين بمحيط الساحة والشوارع الجانبية بمحيط المسجد، كما تشمل الاحتفالات بالمولد السنوية ألعاب التحطيب وركوب الخيل والتنزه بالمراكب النيلية.

- الأقصر تحتفل غدا بمولد سيدى أبو الحجاج الأقصرى

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