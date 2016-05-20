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نيابة دمياط تحقق فى تشهير صفحة وهمية على "فيس بوك" بمواطن يهاجم أداء الحكومة

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نيابة دمياط تحقق فى تشهير صفحة وهمية على "فيس بوك" بمواطن يهاجم أداء الحكومة نيابة دمياط تحقق فى تشهير صفحة وهمية على "فيس بوك" بمواطن يهاجم أداء الحكومة
تباشر نيابة مركز دمياط ورأس البر التحقيقات فى القضية رقم 5712 لسنة 2015 جنح مركز دمياط بمعرفة المستشار الدكتور ناجى أبو رية وكيل النائب العام ومساعد قضائى نادر بهجت، حيث أبلغ مواطن أن صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تسبه وتنشر صورا له على أنه إرهابى وفار من العدالة ومن يجده يسلمه لقسم الشرطة.

أمر المستشار الدكتور ناجى أبو رية وكيل النائب العام بتتبع الصفحة ومعرفة صاحبتها، وأفادت جهات البحث بعد تنفيذ أوامر النيابة العامة، أن الصفحة التى تحمل اسم "رانيا. أ" مملوكه لرجل من الشيخ ضرغام يستخدمها من هاتفه المحمول لمهاجمة أى معترض على أداء ، والتشهير وسب وقذف من يعترض على أى شئ بعبارات الإرهاب والتخوين والعمالة.

وأضافت نتائج المراقبة والتتبع أن صاحب صفحة "رانيا. أ" يدعى "على .م " من الشيخ ضرغام مواليد 76، وأمر المستشار محمد الشربينى رئيس نيابات مركز دمياط ورأس البر بسرعة أعداد الكمائن لضبط المتهم وسرعة الانتهاء من التحقيقات وورود باقى التقارير.

استبعاد رئيس وحدة محلية بدمياط لتقديمه بيانات خاطئة أدت لتعيينه بالمنصب
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مصر 365

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