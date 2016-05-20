ضبط 27 قطعة سلاح و10 هاربين فى أسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع الأمن العام وضباط المراكز وضباط إدارة البحث، من ضبط 27 قطعة سلاح بعدد من مراكز المحافظة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط 27 قطعة سلاح متنوعة ما بين بنادق آلية وفرد خرطوش وكميات من الطلقات المتنوعة خلال حملة أمنية لضبط الأسلحة غير المرخصة، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

كما تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط 10 أشخاص هاربين من أحكام قضائية، من بينهم 6 أشخاص محكوم عليهم بالمؤبد، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من أحكام قضائية.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد ضبط "م. ث. م" 45 سنة فلاح ومقيم النواورة ـ دائرة مركز البدارى المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية سلاح، و"م. ث. م" 45 سنة فلاح ومقيم النواورة ـ دائرة مركز البدارى المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات فى قضية سلاح، و"ف. م. س" ومقيم بندر البدارى ـ دائرة مركز البدارى المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل، و"م. س. س" ومقيم مير ـ دائرة مركز القوصية المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية سلاح، و"ا. ع. س" ومقيم بندر القوصية ـ دائرة مركز القوصية المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل، و"ع. ا. ب" ومقيم عزبة عبد المعطى ـ دائرة مركز القوصية المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل ، و"ا. ا. م" ومقيم الحسنة ـ دائرة مركز طما ــ سوهاج المحكوم عليه بالسجن 15 سنة فى قضية سلاح، و"ز. ا. م" ومقيم بندر ساحل سليم ـ دائرة مركز ساحل سليم المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية سلاح، و"م. ع. ح" 35 عامل مقيم شارع بسطا دائرة قسم أول أسيوط المحكوم عليه بالحبس 3 سنوات فى قضية سلاح، و"م. ع. س" مقيم غرب البلد دائرة قسم أول أسيوط المحكوم عليه بالحبس 3 سنوات فى قضية مخدرات.

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