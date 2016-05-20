قارئ يشارك "صحافة المواطن" بصور جديدة لقائد طائرة مصر للطيران المنكوبة

أرسل القارئ، رؤوف شريف بيبرس، مجموعة من الصور الحصرية الخاصة بــ"محمد شقير"، قائد الطائرة المنكوبة، والتى تحطمت أثناء قدومها من فرنسا، وتحمل رقم MS804 من طراز إيرباصA 320، موضحا أن الصور تجمعه بعدد من أصدقائه خلال تواجدهم بالعديد من الأماكن السياحية بإحدى الدول الأوروبية، فضلا عن صور أخرى تجمعه بعدد من أصدقائه، خلال ارتدائه ملابس الإحرام بالمملكة العربية السعودية ، وأخرى برواق إحدى المطارات العالمية، وصورة تجمعه بأحد الطيارين من داخل كابينة الطائرة وأيضا خلال استجمامه بأحد الشواطئ الساحلية.

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ننشر صورا جديدة لأفراد طاقم طائرة مصر الطيران

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