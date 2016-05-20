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تناول الأطفال الأطعمة الغنية بالبروتينات "قبل النوم" يصيبهم بالسمنة

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تناول الأطفال الأطعمة الغنية بالبروتينات "قبل النوم" يصيبهم بالسمنة تناول الأطفال الأطعمة الغنية بالبروتينات "قبل النوم" يصيبهم بالسمنة
قال الدكتور خالد المنباوى، أستاذ طب الأطفال، واستشارى التغذية بمنظمة الصحة العالمية، إن السمنة عند الأطفال تعتبر الآن من "الأمراض المتوطنة" حيث إنها تصيب أكثر من 30% منهم مما يجعلها من أكثر الأمراض المزمنة.

وأوضح "المنباوى" أن الأطفال الذين يعانون السمنة المفرطة يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والضغط والسكر، بالإضافة إلى أن السمنة المفرطة أصبحت من أكثر المسببات لحدوث السرطان.

وبعيدا عن المشاكل الصحية التى تصيب الأطفال الذين يعانون من السمنة، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل النفسية والسلوكية التى تنعكس على حياتهم الاجتماعية، مما ينعكس سلبًا على مساراتهم الدراسية وأنماط حياتهم.

وأكد المنباوى أن الاطفال الذين يتناولون المزيد من البروتينات قبل النوم يرتفع لديهم خطر الإصابة بالسمنة غلى الضعف بالمقارنة بالآخرين الذين يتبعون نظام غذائى صحى.

وأشار أستاذ طب الأطفال، إلى أن أسباب السمنة عديدة منها المناخ الذى يحيط بالطفل وهناك أسباب تتعلق بعدم ممارسة التمارين الرياضية أو عدم بذل أى مجهود بدنى والكسل، كما أن العامل الوراثى والعائلى يلعب دوراً هاماً فى حدوث السمنة عند الأطفال.

وأضاف استشارى التغذية، أن علاج السمنة يرتكز على عدة محاور الأول التنظيم الغذائى، والثانى زيادة المجهود الحركى، والثالث التعديل السلوكى والنفسى وقد نحتاج فى حالات قليلة إلى الاستعانة بالجراحة لعلاج حالات السمنة.
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