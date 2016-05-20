نفوق 5 رؤوس ماشية فى احتراق 5 أحواش بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بخمسة أحواش بناحية نجع بيت الشيخ دائرة مركز شرطة طما.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى، مأمور مركز شرطة طما، يفيد نشوب حريق بدائرة المركز دون حدوث خسائر بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقادها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال بنشوب حريق بناحية نجع بيت الشيخ بأحواش ملك خلاف محمد محمود 61 سنة فلاح، عبده محمد محمود 52 سنة فلاح‏، حمدى محمد محمود 51 سنة فلاح‏، خليفة محمد محمود 59 سنة فلاح‏، محمد عطا محمد عطية 50 سنة فلاح، ويقيمون بذات الناحية.

ولم ينجم عن الحريق أى إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فى نفوق "5" رؤوس ‏ماشية ودابة وكمية من الطيور واحتراق كمية البوص والتبن وأفلاك النخيل.

وبسؤال مالكى الأحواش قرروا قيام سيد على حمودة، مزارع، ويقيم بذات ‏الناحية، بإشعال النيران بكمية من المخلفات الزراعية بأرضه المجاورة للأحواش المشار إليها، مما نتج عنه تطاير ‏النيران ونشوب الحريق، وأُخطرت الإدارة البيطرية بطما للانتقال واتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2245 إدارى المركز لسنة 2016، وجار العرض ‏على النيابة العامة.

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