ضبط صاحب مخزن قبل بيعه 450 كيلو أرز ومكرونة مجهولة المصدر بالجيزة

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة من القبض على صاحب مخزن قبل بيعه 450 كيلو أرز ومكرونة مجهولة المصدر ومغشوشة، قبل بيعها للمواطنين بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، وحرر محضر بالواقعة .

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مخزن يقوم بتخزين كميات من السلع الغذائية المغشوشة لبيعها للمواطنين خلال شهر رمضان مما يعد استيلاء على أموال الدعم واستخدام أسلوب الغش والتدليس على المواطنين.

وداهمت قوة من ضباط الإدارة المخزن وضبطت صاحبه وبحوزته 450 كيلو مكرونة وأرز وسلع أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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