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ضبط صاحب مخبز قبل بيعه 2 طن دقيق مجهول المصدر بعين شمس

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ضبط صاحب مخبز قبل بيعه 2 طن دقيق مجهول المصدر بعين شمس ضبط صاحب مخبز قبل بيعه 2 طن دقيق مجهول المصدر بعين شمس
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب مخبز بلدى قبل بيعه 2 طن دقيق مجهولة المصدر بعين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مخبز بلدى باختراق منظومة الخبز عن طريق تمرير عمليات بيع وهمية من خلال الفلاشة الذكية واستخراج الدقيق البلدى وبيع بالسوق السوداء والاستيلاء على أموال الدعم.

وداهمت قوة من ضباط الإدارة المخبز وضبطت صاحبه وبحوزته ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز و2 طن دقيق مجهولة المصدر و تم تحرير المحضر رقــــم 12576 جنح جزئيه قسم عين شمس لسنة 2016 م.
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مصر 365

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