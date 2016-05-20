إحالة طالبة عرضت نفسها لراغبى المتعة على الإنترنت مقابل 400 دولار للمحاكمة

أمر حسام عرجاوى، وكيل أول نيابة مدينة نصر، بإحالة طالبة للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامها بعرض نفسها على راغبى المتعة عبر الإنترنت مقابل 400 دولار فى الساعة.

وكشفت تحقيقات حسام عرجاوى وكيل أول النيابة، أن المتهمة عرضت نفسها على راغبى المتعة لممارسة الرذيلة معها مقابل 400 دولار فى الساعة، ونشرت صورا لها عبر برنامج على "الواتس آب"، حيث تمكن أحد رجال مباحث الآداب من استدراجها، وتم القبض عليها، وإحالتها للنيابة التى قررت حبسها.

ضبط رومانية أثناء ممارسة الرذيلة بأحد فنادق المطار مقابل 300 دولار فى الساعة

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