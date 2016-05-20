890 ألف طن أسمدة بالجمعيات الزراعية لتغطية احتياجات المحاصيل الصيفية

كشف المهندس مجدى عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة،عن توفير 890 ألف طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية،يغطى 34,25 % من احتياجات محاصيل الموسم الصيفى منذ بداية الموسم الجديد وحتى الان.

وأوضح انه جارٍ استكمال الحصص المتفق عليه من قبل الشركات المنتجة للأسمدة، مؤكدا أن جميع المقررات السمادية متوفرة بالجمعيات الزراعية،بجميع محافظات الجمهورية،ولايوجد أزمات أو شكاوى من قبل المزارعين.

وأشار مجدى عبد الله،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى وجود غرف عمليات مركزية بالوزارة تتبع غرف فرعية بكل محافظة،تشرف على توزيع المقررات السمادية، والمسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة "اليوريا" و"النترات"، لضمان وصولها للمزارعين للحد من التلاعب وتحجيم تجارة السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة لضمان وصولها للمزارع الصغير، وتحويل كل من يثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.

وأضاف رئيس شئون المديريات الزراعية،أن لجان المتابعة والرقابة على توزيع الأسمدة الصيفية،نجحت فى السيطرة على تجارة السوق السوداء،حيث تعمل اللجان بخطة محكمة من خلال تشكيل لجان فنية بالمحافظات، لمتابعة عمليات توزيع الأسمدة، وضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء،وعمل معاينات على أرض الواقع لمنح الفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس مجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنباً لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى من الأزمات فى نقص الأسمدة وخاصة للمحاصيل الصيفية.

يذكر أن احتياجات المحاصيل الصيفية من الاسمدة يبلغ 2 مليون و569 ألف و11 طن أسمدة ، تغطى مساحات 4.3 مليون فدان تزرع بالموسم الصيفى الحالى (الذرة– القطن– الأرز– قصب السكر).

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