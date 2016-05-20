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"الإسكان": تنفيذ سوق للمرأة المعيلة والمعاقين بمنطقة منشأة ناصر

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"الإسكان": تنفيذ سوق للمرأة المعيلة والمعاقين بمنطقة منشأة ناصر "الإسكان": تنفيذ سوق للمرأة المعيلة والمعاقين بمنطقة منشأة ناصر
أكد الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، أنه سيتم تنفيذ سوق للمرأة المعيلة والمعاقين بحى منشأة ناصر، اهتماما من الدولة بتلك الفئات المهمشة، وذلك فى إطار خطة برامج الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لسكان العشوائيات التى ينفذها صندوق تطوير العشوائيات.

وأوضح درويش، أنه سيتم حل أزمة صخرة جبل المقطم ، والتى يعمل تحتها آلاف "الزبالين"، مشيرا إلى أنه سيتم تهذيب منطقة الصخرة، التى وقعت عام 2008، لتنفيذ أنشطة تجارية وسوق تجارى بالمنطقة تمهيدا للبدء فى نقل سوق الخضار بمنشأة ناصر إلى هناك.

وقال إنه سيتم بناء 300 وحدة تجارية خلال عام يتم تمويلها بالكامل من صندوق تطوير المناطق العشوائية.

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