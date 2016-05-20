270 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 15.9 مليون طن خلال أسبوع

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت عبور 270 سفينة بحمولة 15.9 مليون طن خلال أسبوع، بداية من السبت وحتى أمس الخميس، حيث شهدت القناة من الشمال عبور 130 سفينة بحمولة 7.6 مليون طن ، وعبرت من الجنوب 140 سفينة بحمولة 8.3 مليون طن.

وكشف تقرير رسمى صادر من هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت، يوم السبت، عبور 46 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن، حيث عبرت من الشمال 20 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات السنغافورية MOL QUARTZ بحمولة 159 ألف طن قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة الى سنغافور، كما عبرت القناه من الجنوب 26 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر سفينة عبرت القناه من الجنوب من نصيب سفينة الحاويات الدانماركية MARCHEN MAERSKبحمولة 200 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن القناة شهدت يوم الأحد، عبور 42 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 18 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التابعة لمالطة AL ZUBARA بحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى ماليزيا، وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و300 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور 49 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 23 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الإنجليزيةCMA CGM EXANDER VON HUMBOLDT بحمولة 179 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات، وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من ناقلة البترول اليونانيةOLYMPIC TROPHY بحمولة 171 ألف طن.

وأضافت التقارير الملاحية الرسمية لهيئة قناة السويس، أن القناة شهدت يوم الثلاثاء عبور 48 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC BETTINA بحمولة 156 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى السعودية،

>فيما عبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنميةMUNCHEN BRIDGE بحمولة 157 ألف طن.

وتابعت التقارير :"يوم الأربعاء شهد عبور 46 سفينة بحمولة 3 مليون و500 ألف طن، حيث عبرت من الشمال 22 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية بحمولة 200 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة الى سنغافورةMERETE MAERSK، ومن الجنوب عبرت 24 سفينة بحمولة 2 مليون طن وكانت أكبر حمولة لسفينة الحاويات CSCL GLOBEالتابعة لهونج كونج بحمولة 193 ألف طن.

كما عبرت القناه أمس الخميس، 39 سفينة بحمولة 2 مليون و200 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، لافتا إلى أن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج CSCL ATLANTIC بحمولة 193 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى ماليزيا، وعبرت 17 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC CAMILLE بحمولة 158 ألف طن.

- عبور 185 سفينة قناة السويس بحمولة 10.2 مليون طن خلال 4 أيام

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