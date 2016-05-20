أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة تحث الصومال على تنظيم انتخابات فى أغسطس

Google+ Print
الأمم المتحدة تحث الصومال على تنظيم انتخابات فى أغسطس الأمم المتحدة تحث الصومال على تنظيم انتخابات فى أغسطس
زار وفد لمجلس الأمن الدولى أمس الخميس، الصومال ليؤكد لسلطاتها ضرورة تنظيم انتخابات فى أغسطس محذرا من خصومات سياسية يمكن أن تعرقل التوجه إلى استقرار أكبر.

ولم يدعم البرلمان الصومالى حتى الآن إصلاح النظام الانتخابى الذى اقترحته . ودعا مجلس الأمن إلى الخروج من المازق.

وكان من المقرر تنظيم أول اقتراع مباشر منذ 40 عاما فى الصومال فى 2016 مع انتهاء ولاية المؤسسات الحالية القائمة منذ 2012.

لكن الحكومة عدلت عن تنظيمها بسبب ضغط الوقت وهواجس أمنية. واختارت بدلا من ذلك تكليف قبائل وممثلين إقليميين بانتخاب غرفتى البرلمان.

ويعطل بعض النواب المترددين فى التخلى عن مقاعدهم تشريعات ترمى إلى إرساء النظام الانتخابى الجديد.

وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماتيو ريكوف: "نحث البرلمان على المصادقة على هذا النظام هذه مسالة ملحة جدا".

وستكون الانتخابات القادمة ثانى اقتراع منذ 1991. وتعود آخر انتخابات إلى 2012. واجتمع حينها كبار رجالات مختلف القبائل لتعيين نواب للدفاع عن مصالحهم.

ويرى الدبلوماسيون أن النظام الجديد أفضل وأكثر تمثيلية وسيشكل خطوة أولى باتجاه انتخابات ديمقراطية حقيقية فى 2020.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود