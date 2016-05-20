سيدتي نت ترصد تفاصيل حفل محمد منير.. وهل سيلغى بعد حادث الطائرة المصرية؟

من المفترض أن يقيم المطرب محمد منير حفله بصالة الهوكي داخل إستاد القاهرة يوم السبت القادم بعدما سبق وتم تأجيله من قبل حيث كان من المفترض أن يقام في أعياد الربيع في القرية الذكية ولكن لعدم الحصول على التصاريح اللازمة تم تأجيله.

السؤال الآن هل سيقام الحفل في موعده أم سيؤجله منير حدادا على أرواح منكوبين الطائرة المصرية القادمة من فرنسا؟

وتسرد سيدتي نت تفاصيل الحفل حيث تبلغ أسعار التذاكر فيه 120 جنية للوقوف في الحفل و200 أسعار الجلوس وسيتم فتح البوابات من الساعة الخامسة عصرا وتبدأ الفقرات من الساعة السادسة بغناء لبعض الفرق الغنائية والدي جي وتستمر الفقرات حتى الساعة التاسعة ليصعد منير في تمام التاسعة والنصف وتستمر فقرته حتى الساعة الـ 11 ونصف

على الجانب الأخر لا يزال محمد منير يصور مشاهده في مسلسله"المغنى"المقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم.

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