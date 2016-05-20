بالصور: نجوم بوليوود في العرض الأول لفيلم Sarbjit

بعد حضورهم مهرجان كان السنمائي 2016، احتفل نجوم بوليوود بالعرض الأول لفيلم "Sarbjit" مساء الاربعاء 18 أيار يتقدمهم بطلة الفيلم أيشواريا راي Aishwarya Rai وعائلة باتشان تضم Amitabh Bachchan أميتاب باتشان وزوجته جايا Jaya Bachchan وابنه أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan، إضافة الى أثييا شيتي Athiya Shetty وأنكيتا لوخند Ankita Lokhande وديزي شاه Daisy Shahوغيرهم لدعم الفيلم.

ومن المقرر ان تلعب راي دور Dalbir Kaur شقيقة Sarabjit Singh في الفيلم، وهو الذي يُتهم بالجاسوسية ويتم اعتقاله ومن ثم اعدامه من الجيش الباكستاني. وتقوم راي بالنضال والعمل جاهداً لتحرير شقيقها من الموت.

وحصد الفيلم الذي يقوم باخراجه Omung Kumar اعجاب الملايين، ولاقى ردود فعل ايجابية من وسائل الاعلام العالمية بعد عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي 2016، وها هو ينال دعم نجوم بوليوود بعد كان.

وهنأ نجوم بوليوود أبطال الفيلم بتعليقات ايجابية على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر جاء أهمها:

أميتاب باتشان: " Sarbjit فيلم درامي مميز، واخراج عظيم وثقة بالنفس كبيرة، مبروك لكم."

Parineeti Chopra بارينتي شوبرا: "كل النجاح والتوفيق في فيلمكم الجديد Sarbjit، سيكون مدهش، أدعوا الجميع لمشاهدته".

Sooraj Pancholi سوراج بانشولي: " Sarbjit فيلم يجب ان يشاهده كل فرد، من أهم العروض حالياً."

Riteish Deshmukh: "فعلاً فيلم Sarbjit مدهش على الشاشة، مبروك للقيمين على هذا العمل الكبير، مع أطيب التمنيات بالنجاح".

Divya Khosla Kumar: "فيلم Sarbjit رائع يستحق المشاهدة."