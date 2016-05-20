بالصور.. بيلا حديد بإطلالة مثيرة للجدل في مهرجان "كان"

خلال حضورها العرض الأول للفيلم الفرنسي "The Unknown Girl" ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ69 للعام 2016، أثارت النجمة الفلسطينية بيلا حديد Bella Hadid جدلاً كبيراً بسبب إطلالتها الجريئة والمثيرة على السجادة الحمراء.

أطلت بيلا البالغة من العمر 19 عاماً، بفستان طويل أحمر اللون، مكشوف عند الصدر وبدون أكمام ويظهر ساقيها بالكامل والكثير من مفاتن جسدها. وانتعلت حذاء باللون الأسود، ووضعت المكياج البسيط الناعم، ورفعت شعرها من الخلف، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية الجذابة.

وكشفت صحيفة الـ daily mail البريطانية، ان فستان حديد الذي يحمل توقيع دار Alexandre Vauthier العالمي، هو نفس الفستان الذي ارتدته النجمة رينا أورا Rita Ora في حفل توزيع جوائز الـ MTV VMAs في العام 2014.

يشار الى ان الفيلم من بطولة أديل هاينل Adèle Haenel، جيريمى رينيه Jeremy Renner، أوليفير جورميت Olivier Gourmet، وإخراج جان بيار داردين Jean-Pierre Dardenn. وتدور أحداث الفيلم حول طبيبة تحاول أن تكشف عن هوية مريضة لها توفيت بسبب رفضها تعاطى الجرعات المقررة من علاجها.